07.07.2017 | 10:37

В Норильске на шахте компании «Норникель» в пятницу, 7 июля, произошел хлопок, сообщается на сайте главка МЧС по Красноярскому краю.

В момент ЧП на шахте находились люди, в настоящее время идет их эвакуация. На месте происшествия работают 16 человек и 5 единиц техники.

По данным источника ТАСС, после хлопка остается неизвестной судьба пятерых. По данным источника «Интерфакса», местонахождение еще семерых горняков установлено, в ближайшее время они будут эвакуированы.

Как сообщается на сайте компании «Норникель», на руднике погибли трое, еще несколько человек получили травмы. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв паров метана при ведении горно-проходческих работ. «Сейчас ведутся все необходимые спасательные работы, выясняются причины происшествия. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь», - приводятся на сайте компании слова замдиректора Заполярного филиала по безопасности и охране труда Сергея Градюшко.

В региональном главке Следственного комитета отметили, что хлопок неустановленного газа произошел на шахте «Рудник Заполярный» около 11:30 по местному времени (7:30 мск), после чего пропала связь с четырьмя шахтерами. Была проведена эвакуация 123 горняков.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.