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В стране и мире | Назначен новый руководитель «Почты России»

07.07.2017|16:59
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Генеральным директором «Почты России» назначен заместитель главы Минэкономразвития Николай Подгузов. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи России.

Подгузов сменил на этой должности Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года.

По словам главы Минкомсвязи России Николая Никифорова, на посту гендиректора предприятия Подгузов «продолжит изменения, предусмотренные в Стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова».

Ранее 7 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что рекомендует назначить Подгузова генеральным директором «Почты России». Как заявил глава правительства на встрече с замминистра, тот имеет опыт участия в управлении крупными компаниями, включая инфраструктурные монополии, сообщало РИА Новости.

Подгузову 43 года, пост замминистра экономического развития он занял в сентябре 2013 года.

Страшнов был назначен генеральным директором «Почты России» 19 апреля 2013-го.

Источник — lenta.ru
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