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В стране и мире | В Японии после наводнения пропали без вести 18 человек

06.07.2017|12:15
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После наводнения в Японии пропали без вести 18 человек. Об этом сообщает The Strait Times.

На данный момент известно также о двух погибших: один захлебнулся, пытаясь выбраться из реки, другого накрыло оползнем. Среди пропавших - минимум один ребенок, который, по словам свидетелей, был унесен потоком, а также семейная пара, дом которой смыло рекой.

К спасательной операции привлечены тысячи солдат сил самообороны. Они пытаются добраться до домов, расположенных в районах, которым угрожает сход оползней. Работам мешают разлившиеся реки.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы возможны новые ливни, из-за которых ситуация может еще больше ухудшиться. Предупреждения о срочной эвакуации получили более 550 тысяч жителей префектур Фукуока и Оита на острове Кюсю.

Источник — lenta.ru
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