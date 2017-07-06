06.07.2017 | 12:15

После наводнения в Японии пропали без вести 18 человек. Об этом сообщает The Strait Times.

На данный момент известно также о двух погибших: один захлебнулся, пытаясь выбраться из реки, другого накрыло оползнем. Среди пропавших - минимум один ребенок, который, по словам свидетелей, был унесен потоком, а также семейная пара, дом которой смыло рекой.

К спасательной операции привлечены тысячи солдат сил самообороны. Они пытаются добраться до домов, расположенных в районах, которым угрожает сход оползней. Работам мешают разлившиеся реки.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы возможны новые ливни, из-за которых ситуация может еще больше ухудшиться. Предупреждения о срочной эвакуации получили более 550 тысяч жителей префектур Фукуока и Оита на острове Кюсю.