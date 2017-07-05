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В стране и мире | Умер писатель Даниил Гранин

05.07.2017|13:00
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В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в медицинских кругах города. Информацию о кончине литератора подтвердил в Twitter Андрей Кибитов, пресс-секретарь петербургского губернатора.

По словам собеседника агентства, Гранин последние несколько дней находился в реанимации. Незадолго до смерти он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Близкий к писателю источник рассказал РИА Новости, что сведений о дате похорон пока нет. По сообщению kp.ru, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился решить все вопросы, связанные с погребением.

Гранин прошел всю Великую Отечественную войну и начал литературную деятельность в послевоенные годы. Наиболее известны его романы «Иду на грозу», «Мой лейтенант» и «Однофамилец», а также повесть «Зубр». Кроме того, в соавторстве с Алесем Адамовичем Гранин создал документальную хронику блокадного Ленинграда — «Блокадную книгу».

Гранин - один из 18 кавалеров ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Писатель был награжден этим орденом в декабре 2008 года.

Источник — lenta.ru
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