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В стране и мире | Доля экономящих на своем здоровье россиян выросла почти в три раза

05.07.2017|14:28
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Доля россиян, сокративших расходы на медицинские услуги и лекарства, за год выросла с шести до 16 процентов. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Согласно исследованию, 39 процентов граждан вынуждены экономить на продуктах (43 процента в 2016 году). При этом выросла доля экономящих на деликатесах - за год она увеличилась с 23 до 30 процентов, на путешествиях - с 21 до 30 процентов, развлечениях (с 20 до 30 процентов), ресторанах (с 8 до 20 процентов), гаджетах (с 8 до 15 процентов).

Кроме того, продолжила расти доля сокративших расходы на покупку одежды и обуви (с 31 до 33 процентов), косметики (с 11 до 15 процентов), алкоголя и сигарет (с 15 до 21 процента).

«Таковы наглядные свидетельства того, что период тяжелой экономической ситуации для россиян продолжается, причем все еще с тенденцией к ухудшению», - полагают эксперты «Ромира».

При этом число граждан, которым не приходится ни на чем экономить, выросло с 11 процентов в 2016 году до 18 процентов в 2017-м, отмечается в исследовании.

Женщины более склонны к экономии, особенно при покупках продуктов, косметики, одежды, посещениях салонов красоты. «Мужчины значительно чаще женщин говорили об экономии на алкоголе и сигаретах», - указывается в материалах «Ромир».

По данным ВЦИОМ, в 2016 году 67 процентов россиян начали экономить на продуктах. Причем 27 процентов респондентов сократили расходы существенно.

В феврале компания «инФОМ» сообщила, что четверть россиян экономят на покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов. При этом реальные расходы россиян в феврале 2017 года опустились до пятилетнего минимума, подсчитали эксперты «Ромир».

Источник — lenta.ru
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Гость|05.07.2017 14:56|

penzainform.ru писал(a):

что четверть россиян экономят на покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов. При этом реальные расходы россиян в феврале 2017 года опустились до пятилетнего минимума, подсчитали эксперты «Ромир»
20!8 голосуй или проиграешь)

Гость|05.07.2017 15:28|

penzainform.ru писал(a):

Мужчины значительно чаще женщин говорили об экономии на алкоголе и сигаретах
Вот это чушь!!! Я деньги, от жены и ребенка просто прятать начал!

Гость|05.07.2017 15:31|

Не ври! Нет у тебя ни жены, ни ребенка и,надеюсь, не будет! Нечего дебилов плодить!

Гость|05.07.2017 16:02|

как можно экономить на здоровье

ешь пальму

пей пальму

Гость|05.07.2017 16:15|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, продолжила расти доля сокративших расходы на покупку одежды и обуви

Стали учиться жить по средствам.

Гость|05.07.2017 16:19|

Гость писал(a):

Вот это чушь!!! Я деньги, от жены и ребенка просто прятать начал!

Когда подрастет твой ребенок и станет работать, а ты к тому времени станешь слаб и пенсии у тебя не будет он тоже)))) тебе будет хлебушко давать только что бы червячка заморит да глоток воды. Удачи тебе в питие алконафт хренов.

Гость|05.07.2017 16:25|

колбасу, сосиски, сыр, милк, смятану, хлеб вообще непокупаю

Гость|05.07.2017 16:32|

Нищие, в Лентах и Коллажах еле прете телеги со жратвой.А заглянешь в телегу все пальма да пальма. Качество продуктов просто НИКАКОЕ. Роспотребнадзор АУ. Население тупо травят жратвой,место которой на помойке.

Гость|05.07.2017 16:35|

Гость писал(a):

Когда подрастет твой ребенок и станет работать, а ты к тому времени станешь слаб и пенсии у тебя не будет он тоже)))) тебе будет хлебушко давать только что бы червячка заморит да глоток воды. Удачи тебе в питие алконафт хренов.
Не обольщайся, твой вообще про тебя не вспомнит, что ты есть.

Имя: Гость
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