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В стране и мире | Полицейские нашли нелегальный янтарь в музее Петропавловской крепости Петербурга

04.07.2017|17:10
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Полицейские столкнулись с фактом незаконной продажи золотых украшений с янтарем и необработанного поделочного камня в одном из музеев, находящихся на территории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает пресс-служба МВД России.

«По мнению эксперта инспекции пробирного надзора, который присутствовал при проверке, перечень украшений не соответствует требованиям, предъявленным к изделиям из драгоценных металлов. Кроме того, продавцы не смогли предъявить полицейским соответствующие документы на янтарь», — говорится в сообщении.

Стражи порядка изъяли в музее и направили на экспертизу 217 ювелирных изделий из янтаря в оправе из металла желтого цвета весом больше трех килограммов и четыре куска окаменевшей ископаемой смолы весом свыше килограмма. Возбуждены дела по статье 7.5 КоАП РФ («Самовольная добыча янтаря») и 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей»).

30 июня стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала вора в законе Папуну Угрехелидзе, который пытался контролировать копателей янтаря в Ровенской области.

Источник — lenta.ru
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