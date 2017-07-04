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В стране и мире | Покупать алкоголь в России разрешили по водительским правам

04.07.2017|12:42
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Во вторник, 4 июля, вступил в силу приказ Минпромторга, расширяющий перечень документов, с помощью которых продавцы могут установить возраст покупателя алкоголя. Документ опубликован 23 июня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Спиртное в России теперь можно приобрести по водительскому удостоверению.

Кроме того, до 31 декабря 2018 года, указанный перечень временно дополнил паспорт болельщика (FAN ID) - документ, который выдается для доступа на стадионы и к туристической инфраструктуре иностранным гостям на время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Решение о расширении списка документов приняли осенью 2016 года из-за возникшей юридической коллизии: покупать табак, показав водительские права, можно, а алкоголь - нет.

Теперь в составленным Минпромторгом перечне перечислены 14 видов документов, удостоверяющих возраст покупателя спиртного. Среди них паспорт и загранпаспорт гражданина России, иностранный паспорт, военный билет, паспорт моряка, удостоверение беженца, вид на жительство и другие документы.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.07.2017 13:08|

И до разрешения по правам покупали)))

Гость|04.07.2017 13:12|

penzainform.ru писал(a):

Теперь в составленным Минпромторгом перечне перечислены 14
Так ввели ограничение или ЧТО, или добавили мороки продавцам?

Гость|04.07.2017 13:19|

Усы и хвост мои документы))

Гость|04.07.2017 14:23|

а что??? после всех этих "ограничений" в России стали меньше пить?? НЕТ!!! Это как борьбы с коррупцией...русские ничего не могут сделать хорошо...вообще ничего...бросовый народец

Гость|04.07.2017 17:27|

ГИБДД теперь будут дежурить на кассах магазинов!

Имя: Гость
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