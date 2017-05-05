05.05.2017 | 16:52

В аэропорту Мурманска установили таблички на китайском языке, сообщает Nord-News.

Решение связано с увеличением турпотока из Китая. «Таблички на китайском языке установили на этой неделе. Теперь туристам будет намного легче и проще у нас ориентироваться», — отметила управляющая делами аэропорта Лилия Сальникова.

Указатели с иероглифами появились возле туалетных комнат и камер хранения. В зимний период аэропорт Мурманска принимал до трех тысяч китайских туристов ежемесячно. При этом многие из них не говорят по-русски или по-английски.

В конце апреля власти города решили создать единый каталог местных достопримечательностей, который будут выдавать иностранным туристам, прибывающим в город на паромах. Двумя месяцами ранее на развитие села Териберка решили выделить 450 миллионов рублей. Эти средства нужны для создания туристических объектов, предприятий по переработке арктических деликатесов и новых рабочих мест.