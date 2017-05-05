Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 мая 2017|17:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  64.24  |  $  58.54
 

В стране и мире | Медведев назначил нового замминистра финансов России

05.05.2017|16:49
Печать

Министр экономики и финансов Московской области Антон Котяков назначен замглавы Минфина России. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещено на сайте правительства в пятницу, 5 мая.

«Назначить Котякова Антона Олеговича заместителем министра финансов Российской Федерации», — сказано в документе.

По данным агентства Rambler News Service, Котяков будет курировать социальные вопросы.

С этого момента у министра финансов России Антона Силуанова 10 заместителей.

Котяков возглавил Минэкономики Московской области в марте 2014 года. С 2012 года он был начальником управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства. Кандидат экономических наук. Закончил Самарскую государственную экономическую академию и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Родился в 1980 году.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.05.2017 16:53|

Ещё парочку и назвать апостолами.

Гость|05.05.2017 16:58|

а не много ли их там стало, 2 зама вполне достаточно, или там собрались родственные души.

Гость|05.05.2017 16:58|

Впечатляет "харизма"!

Гость|05.05.2017 17:00|

В смысле собрались посчитать, как кроты.

Гость|05.05.2017 17:03|

Ну теперь заживём!

Гость|05.05.2017 17:19|

Раньше возмущались: "Один с сошкой - семеро с ложкой". Бюрократы размножаются как раковая опухоль. Пора остановить процесс. Нужен хирург.

Гость|05.05.2017 17:27|

А что Димону назначать разрешено?

Гость|05.05.2017 17:30|

На эти дела всегда деньги найдут, это же не пенсам копейку искать на прибавку.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!