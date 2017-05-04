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В стране и мире | Уровень загрязнения воздуха в Пекине превысил норму в 20 раз

04.05.2017|11:23
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Уровень содержания вредных частиц в воздухе на севере Китая и в столице страны Пекине превысил норму в 20 раз. Об этом сообщает BBC News.

Рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норма составляет 25 микрограммов на кубометр, в Пекине этот показатель составляет в настоящее время 500 микрограммов.

Власти выпустили специальное предупреждение, рекомендующее людям, особенно пожилым и детям, не покидать своих домов и меньше находиться на улицах.

Причиной смога стала пылевая буря, накрывшая город в ночь на четверг, 4 мая.

В последние годы экологическая ситуация в Китае резко обострилась. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу город периодически накрывает смог. 8 января сообщалось, что китайские власти приняли решение о создании экологической полиции, призванной бороться с загрязнением воздуха. В обязанности сотрудников данной структуры входит отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов.

В начале января в Пекине был объявлен «оранжевый» уровень загрязнения воздуха - второй по опасности. В связи с этим на шести скоростных шоссе города было остановлено движение транспорта. Кроме того, временно прекратилась работа на ряде строек и предприятий.

Источник — lenta.ru
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