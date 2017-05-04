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В стране и мире | Сибирячка купила в магазине флешку и попала под суд

04.05.2017|13:33
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Суд в Барабинском районе Новосибирской области рассмотрит дело 56-летней местной жительницы, ставшей фигуранткой уголовного дела из-за покупки в интернет-магазине флешки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По словам старшего помощника регионального прокурора Дмитрия Лямкина, женщину обвиняют в покушении на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В приобретенном ей USB-накопителе есть встроенный диктофон.

Проведенная обвинением экспертиза заключила, что флешка относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласной звукозаписи. Женщина заказала ее в 2015 году в Китае. На таможне в екатеринбургском аэропорту товар проверили рентгенаппаратом и выявили все его скрытые особенности.

Согласно Уголовному кодексу, теперь покупательнице грозит до четырех лет лишения свободы. По сообщениям «Российской газеты», в прокуратуре считают, что это слишком суровое наказание и предположили, что суд назначит женщине «минимальный штраф». Женщина заявила, что не придала значения необычным свойствам купленной ей флешки.

В феврале 2015 года сотрудники ФСБ задержали жителя Пскова за покупку часов. Как оказалось, они содержали в себе специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения визуальной и акустической информации.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.05.2017 13:39|

Нельзя следить за жульем и ворьем, нельзя подрывать основы нашнго гос. строя.

Гость|04.05.2017 14:06|

Гость писал(a):

Нельзя следить за жульем и ворьем, нельзя подрывать
Нельзя пытаться подменять правоохранительные органы.

Гость|04.05.2017 14:10|

А, что-в России есть правоохранительные органы?!

Гость|04.05.2017 14:16|

Гость писал(a):

А, что-в России есть правоохранительные органы?!
Органы есть, а вот с правами вопрос...

Гость|04.05.2017 14:21|

Гость писал(a):

А, что-в России есть правоохранительные органы?!
Как видите, есть.

Гость|04.05.2017 14:24|

Гость писал(a):

А, что-в России есть правоохранительные органы?!

Как видите, есть.

Есть органы и они зорко охраняют жуликов и воров.

Гость|04.05.2017 14:25|

видим, что охраняют права только власстьимущих

Имя: Гость
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