04.05.2017 | 11:23

Мексиканский студент Хулиан Риос Канту (Julian Rios Cantu) изобрел бюстгальтер, который способен распознать рак груди. За это он был удостоен премии Global Student Entrepreneur Awards (GSEA), сообщает Highsnobiety.

По словам молодого изобретателя, на создание модели его вдохновила мать, которая долго боролась с болезнью и перенесла двустороннюю мастэктомию (удаление молочных желез).

Устройство получило название EVA, оно оснащено 200 сенсорами, которые определяют температуру, а также оценивают изменение формы и веса груди. Все данные передаются в специальную программу, которая предупреждает об опасных симптомах.

В середине апреля компания Vitali представила умный бюстгальтер, следящий за эмоциональным состоянием женщины, которая его носит. По словам производителей, спортивный бюстгальтер отслеживает несколько показателей: частоту дыхания, сердцебиение и осанку. Серийное производство модели планируют наладить к зиме 2018 года.