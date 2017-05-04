Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 мая 2017|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  62.32  |  $  57.09
 

В стране и мире | Мексиканский студент изобрел распознающий рак бюстгальтер

04.05.2017|11:23
Печать

Мексиканский студент Хулиан Риос Канту (Julian Rios Cantu) изобрел бюстгальтер, который способен распознать рак груди. За это он был удостоен премии Global Student Entrepreneur Awards (GSEA), сообщает Highsnobiety.

По словам молодого изобретателя, на создание модели его вдохновила мать, которая долго боролась с болезнью и перенесла двустороннюю мастэктомию (удаление молочных желез).

Устройство получило название EVA, оно оснащено 200 сенсорами, которые определяют температуру, а также оценивают изменение формы и веса груди. Все данные передаются в специальную программу, которая предупреждает об опасных симптомах.

В середине апреля компания Vitali представила умный бюстгальтер, следящий за эмоциональным состоянием женщины, которая его носит. По словам производителей, спортивный бюстгальтер отслеживает несколько показателей: частоту дыхания, сердцебиение и осанку. Серийное производство модели планируют наладить к зиме 2018 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!