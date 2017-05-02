02.05.2017 | 12:26

Испанские кулинары создали мороженое из пива, получившее название Enigma Origen. Об этом сообщает портал «Испания по-русски».

Десерт был представлен на гастрономической выставке El Salón de Gourmets, проходившей в Мадриде с 24 по 27 апреля. Над ним работала команда, состоящая из представителей небольшой пивоваренной компании Cervezas Enigma и производителя мороженого AcaramHelados.

Отмечается, что десерт сделан исключительно из натурального сырья без добавления каких-либо ароматизаторов и консервантов. Мороженое ярко-янтарного цвета обладает привкусом шоколада, кофе и карамели, который характерен для сортов крафтового пива, выпускаемого Cervezas Enigma. Уточняется, что десерт имеет послевкусие хмеля и солода.

В дальнейшем пивное мороженое можно будет заказать в некоторых ресторанах высокой кухни Испании.

В прошлом году в Южной Корее начались продажи «антипохмельного» мороженого. Десерт под название «Крепись» содержит сок дерева сладкая говения. В стране он известен как средство против похмелья еще с XVII века.