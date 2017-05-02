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В стране и мире | В Анталье запретили выпивать на улицах

02.05.2017|12:22
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Власти Антальи ужесточили запреты на распитие алкоголя на улицах. С 27 апреля Управление безопасности провинции ограничило употребление спиртных напитков на территории отелей и заведений общественного питания. О новых ограничениях сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Запрет, в частности, касается употребления алкоголя в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон. Распитие спиртных напитков в неположенных местах будет караться штрафом в 100 лир (около 1,6 тысячи рублей).

Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook рекомендовало туристам не употреблять алкоголь и не появляться в общественных местах и на улицах в нетрезвом виде.

Анталья считается одним из самых популярных направлений отдыха у российских туристов в Турции. Только за первые два месяца 2017 года россияне приобрели 27 тысяч путевок на курорты провинции. В феврале рост российского турпотока в Анталью вырос в 35 раз (до 12 679 путешественников) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.05.2017 12:55|

Не интересно!

Гость|02.05.2017 13:46|

Пофиг.Обойдемся.

Имя: Гость
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