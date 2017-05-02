02.05.2017 | 12:14

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума работающего. Поручение должно быть выполнено до 20 мая этого года, сообщается на сайте кабинета министров.

О планах по повышению МРОТ Медведев заявил 19 апреля в ходе отчета о работе правительства в Госдуме. «С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7800 рублей. А в ближайшие несколько лет — до уровня прожиточного минимума работающего», — говорил премьер.

4 апреля кабмин установил прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубля. Это на два процента меньше, чем в третьем квартале. Для трудоспособных россиян прожиточный минимум составил 10 466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей и 9434 рубля для детей.

В середине марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.

В январе глава Минтруда Максим Топилин призвал обеспечить приближение МРОТ к региональному прожиточному минимуму к осени 2017 года.