01.05.2017 | 13:02

«Спартак» обыграл ЦСКА в центральном матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 30 апреля, на домашнем стадионе ЦСКА и завершилась со счетом 2:1. На 31-й минуте красно-белые вышли вперед после точного удара Луиса Адриано после передачи Ивелина Попова. Армейцы отыгрались на последней минуте первого тайма: после подачи со штрафного головой отличился Алексей Березуцкий.

На 52-й минуте капитан «Спартака» Денис Глушаков поразил ворота Игоря Акинфеева, воспользовавшись ошибкой Виктора Васина.

За четыре тура до финиша «Спартак» набрал 60 очков, отрыв от идущего вторым ЦСКА теперь составляет 10 очков. Это поражение стало первым для армейцев на домашней «ВЭБ-Арене».