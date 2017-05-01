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В стране и мире | Президент Венесуэлы поднял минимальную зарплату на 60 процентов

01.05.2017|12:57
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении в стране минимальной зарплаты на 60 процентов. Об этом сообщает Latin American Herald Tribune.

«Я принял решение о повышении минимальной заработной платы, пенсий и ставок вознаграждения работников государственного управления, врачей, медсестер и медбратьев, военных, полицейских, пожарных, учителей, преподавателей», — объявил президент. С первого мая минимальная зарплата составит 65 021 боливар вместо 40 638 боливаров. Кроме того, будут введены дополнительные выплаты пенсионерам.

Такое решение глава государства принял на фоне массовых протестов и беспорядков, которые проходят по всей стране уже несколько недель. В общей сложности во время столкновений местных жителей с полицией погибли минимум 29 человек. Граждане недовольны экономической ситуацией и требуют назначения досрочных выборов.

Погромщики уверены, что Мадуро пытается узурпировать власть в стране, — именно поэтому лидеру оппозиции Энрике Каприлесу запретили избираться на общественные должности в течение 15 лет. Сам президент назвал беспорядки попыткой совершить госпереворот.

В середине апреля несколько венесуэльцев забросали машину Мадуро камнями. Это произошло в городе Сан-Феликс, куда Мадуро приехал для участия в мероприятиях, посвященных двухсотлетию одной из битв времен войны за независимость Венесуэлы от Испании.

Источник — lenta.ru
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