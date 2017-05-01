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В стране и мире | Из московской наркоклиники после задымления эвакуировали 80 человек

01.05.2017|10:41
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В здании наркологической клиники, расположенной на северо-западе Москвы, произошло небольшое задымление. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, были эвакуированы свыше 80 человек. Никто не пострадал. Задымление ликвидировали в 6:46 мск.

«Интерфаксу» рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС, что инцидент произошел в здании по адресу улица Габричевского, 5, корпус 10. Там располагается ряд частных медицинских учреждений, в том числе наркоклиника. По сведениям МЧС, на втором этаже загорелась мебель, небольшой пожар вскоре был потушен.

18 апреля в Екатеринбурге в областной клинической больнице №1 произошел пожар. До прибытия спасателей сотрудники учреждения эвакуировали 100 пациентов.

Источник — lenta.ru
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