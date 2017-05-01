01.05.2017 | 12:11

Следовавший из Москвы лайнер «Аэрофлота» утром 1 мая при подлете к аэропорту Бангкока попал в зону сильной турбулентности, которая известна как турбулентность ясного неба. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.

«Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места. Ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе», — отметили в «Аэрофлоте».

На борту находились 313 человек, 25 из них были направлены в медучреждения Бангкока, сказали в пресс-службе перевозчика. 11 уже выписаны, остальные 14 находятся в больнице.

В результате попадания в зону турбулентности самолет подбросило на 100-200 метров вверх, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в столице Таиланда. Он подчеркнул, что на тот момент обязательства пристегнуть ремни не было.

В больницу, куда госпитализировали травмированных пассажиров, прибыли сотрудники дипмиссии, также туда направлен переводчик, рассказал ТАСС российский посол Кирилл Барский. «По данным, которые мы получаем от компании "Аэрофлот", всем пострадавшим будет выплачена положенная компенсация», — добавил он.