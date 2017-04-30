Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 апр 2017|13:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+9oC
+21oC
Завтра | Облачно |
  62.04  |  $  56.98
 

В стране и мире | Злоумышленник побрил семь котов в американском городе

30.04.2017|12:49
Печать

Владельцы домашних животных в американском городе Шенандоа-Вэлли, штат Вирджиния, обеспокоены действиями злоумышленника, бреющего котов. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Associated Press.

С декабря неизвестный поймал семь котов, обрил им лапы или брюхо, после чего отпустил. Капитан полиции Келли Уокер (Kelly Walker) утверждает, что в остальном животные не пострадали, хотя некоторые из них после возвращения имели взволнованный вид. По его словам, все питомцы, ставшие жертвами злоумышленника, были ухоженными и носили ошейники.

Он пояснил, что узнал о проблеме лишь на этой неделе, когда к нему обратился местный житель, желающий расклеить объявления с просьбой сообщать полиции информацию о вредителе.

Уокер затруднился назвать преступление, в котором можно обвинить человека, бреющего котов без разрешения, но заявил, что владельцы животных хотели бы, чтобы это прекратилось.

В ноябре сообщалось, что жительнице канадской провинции Альберта продали кота, которого побрили, чтобы выдать за питомца породы сфинкс.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!