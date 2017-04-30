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В стране и мире | На Ставрополье столкнулись электричка и грузовик

30.04.2017|11:57
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Электричка столкнулась с грузовиком на железнодорожном переезде на окраине города Невинномысск (Ставропольский край). Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель главного управления ГИБДД по краю Евгений Синицын.

«В 15:30 на улице Загородная, на окраине Невинномысска, на нерегулируемом железнодорожном переезде водитель КамАЗа-бетономешалки столкнулся с электричкой», — сказал он.

Один вагон электропоезда сошел с рельсов, грузовик опрокинулся. «В результате аварии в больницу города доставлены четыре пассажира электрички», — добавил Синицын.

Однако глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев сообщил о семи пострадавших. «В момент происшествия в вагоне находилось 13 человек, в результате происшествия пострадали 7 человек — все пассажиры электрички. В больницу направлены трое», — уточнил он.

Движение на переезде временно закрыто.

Источник — lenta.ru
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