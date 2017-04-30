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В стране и мире | Глава МЧС потребовал взять под контроль все места отдыха россиян в праздники

30.04.2017|10:08
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Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал, чтобы во время майских праздников на особый контроль были взяты все места отдыха россиян с целью недопущения крупных пожаров и тяжелых последствий от них. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в Красноярске на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«У нас впереди большие майские праздники, большое количество людей поедет на дачи и на природу. Я прошу организовать работу и взять на контроль все места массового отдыха людей, чтобы защитить их от пожаров», — сказал министр.

Пучков указал на то, что риски пожаров в праздничные и выходные дни возрастают. «У нас люди очень творческие», — сказал он.

Глава МЧС вылетел в пятницу, 28 апреля, в Сибирь, где складывается сложная ситуация с природными пожарами. В Иркутской области и Бурятии сгорели около 100 жилых домов. Во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации, увеличивается группировка по тушению пожаров.

Пожар, разгоревшийся 28 апреля в приангарском селе Бубновка, сопровождался сильным ветром и уничтожил большую часть населенного пункта — сгорело более 50 домов, школа и детский сад. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Выяснилось, что охвативший село пожар возник из-за того, что местный житель сжигал на своем приусадебном участке мусор.

Источник — lenta.ru
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