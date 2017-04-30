Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 апр 2017|13:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+9oC
+21oC
Завтра | Облачно |
  62.04  |  $  56.98
 

В стране и мире | Авиакомпания запросила с пассажирки 8,6 тысячи долларов за смену фамилии

30.04.2017|12:41
Печать

Австралийская авиакомпания Virgin Australia запросила с молодоженов Брендана и Джулии Уиддоусон (Brendan и Julia Widdowson) 8,6 тысячи долларов за смену женщиной девичьей фамилии. На эту историю обратил внимание портал News.com.au.

Брендан Уиддоусон и Джулия Уоллис (Wallis) забронировали свадебное путешествие по Хорватии, Черногории и Албании в 2016 году. Вылететь они должны были 14 мая 2017 года. Перед этим, в феврале, они поженились, после чего Уиддоусон попросил клиентскую службу Virgin Australia изменить в билете фамилию жены.

Однако представители перевозчика заявили, что не могут этого сделать, так как супруги должны отменить свой заказ и забронировать перелет заново. При этом путешественникам придется также внести плату за аннулирование брони, отметили в компании.

После переговоров с сотрудниками Virgin Australia паре предоставили место в самолете другой авиакомпании — Etihad Airways из ОАЭ. Но супругам все равно пришлось доплатить почти тысячу долларов из-за разницы в сборах у этих перевозчиков.

«Прекрасно, что Virgin решила нашу проблему. Однако безумие в том, что из-за такой системы другие могут столкнуться с похожими проблемами в будущем», — заявил Уиддоусон.

В Virgin Australia пояснили, что по нормам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в фамилии пассажира в забронированном билете можно поменять максимум три буквы. В остальных случаях бронь нужно отменять и заказывать перелет снова. Это диктуется требованиями безопасности, сказали представители перевозчика.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!