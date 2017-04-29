29.04.2017 | 13:11

В Крыму активисты вывалили мусор рядом с местом жительства и работы двух чиновников, которые отвечают за уборку. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«В частности, мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова», - отмечается в сообщении.

Нараев напомнил что «на территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тысяч кубометров». Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении долгого времени.

Министр также отметил, что общественники выполнили обещание главы Крыма Сергея Аксенова, который заявлял, что готов быть оштрафованным за организацию вывоза мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки.

«По факту несанкционированного размещения отходов Минприроды Крыма возбуждено административное расследование в отношении неустановленного круга лиц», - добавили в ведомстве.

Штраф для физических лиц за организацию свалок составляет до 2 тысяч рублей (статья 8.2 КОаП РФ).