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В стране и мире | Шесть десятков домов в Приангарье сгорели из-за сжигавшего мусор жителя

29.04.2017|13:28
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Пожар, в результате которого сгорели 59 домов в поселке Бубновка Киренского района Иркутской области, возник из-за неосторожных действий местного жителя. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

«По свидетельству местных жителей, возгорание началось из-за их односельчанина, который сжигал мусор на участке. Из-за сильного порыва ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на строения», - говорится в сообщении.

Виновник пожара установлен, с ним работают дознаватели.

Установлены виновники еще нескольких пожаров в регионе. Житель Слюдянки, который также уничтожал мусор на своем приусадебном участке, сжег свой дом и едва не лишил крова соседей. Еще двое дачников устроили пожары, убираясь на своих участках в Тулунском и Зиминском районах. В Братском районе владелец предприятия, проводя работы с использованием открытого источника огня, устроил лесной пожар.

Пожар, разгоревшийся 28 апреля в селе Бубновка, сопровождался сильным ветром и уничтожил большую часть населенного пункта - сгорело более 50 домов, школа и детский сад. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации, увеличивается группировка по тушению пожаров. Вечером в пятницу, 28 апреля, глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Сибирь.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.04.2017 13:36|

Пучков на шашлыки полетел, сезон открывать.

Гость|29.04.2017 14:21|

Сами поджигают , потом тушат , чтоб показать свою значимость .

Имя: Гость
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