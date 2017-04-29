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В стране и мире | Сенатор заявил о приведении ПВО на Дальнем Востоке в боевую готовность

29.04.2017|11:34
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Система противовоздушной обороны России на Дальнем Востоке находится в состоянии повышенной боеготовности. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. (...) Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности воздушных сил РФ», - сказал сенатор.

По его словам, российские военные «делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию» РФ.

Озеров также заметил, что подобные действия Пхеньяна «увеличивают опасность военного конфликта, с учетом нахождения кораблей США в Японском море». Вместе с тем член СФ выразил надежду на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «не отметит 100 дней своего пребывания на посту президента ударом» по КНДР.

В пятницу, 28 апреля, Северная Корея запустила баллистическую ракету, относящуюся, как считают источники, к классу ракет средней дальности KN-17. Испытание, по предварительным данным, завершилось неудачно.

Напряженность в регионе возросла в последние месяцы в связи с ракетными пусками КНДР и слухами о новом ядерном испытании. Вашингтон заявляет, что предпочитает дипломатическое урегулирование кризиса, однако не исключает, что может прибегнуть к военным средствам. После запуска Северной Кореей ракеты в начале апреля к берегам Корейского полуострова была направлена американская авианосная ударная группа. В конце месяца в Тихом океане начались совместные учения этой группы и морских сил самообороны Японии.

Источник — lenta.ru
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