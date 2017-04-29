29.04.2017 | 11:38

Российское правительство поддержало законопроект о курортном сборе. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает пресс-служба министерства по делам Северного Кавказа (Минкавказа).

Документ предусматривает введение в качестве эксперимента налога за пользование туристической инфраструктурой в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Срок действия проекта - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Максимальная сумма сбора составляет 100 рублей в день. При этом конкретный размер налога регионы будут устанавливать сами. Собранные средства пойдут на благоустройство курортных зон и ремонт объектов туристической инфраструктуры.

По итогам эксперимента будет принято решение либо о введении сбора на постоянной основе по всей России, либо же об отказе от таких мер.

Законопроект также определил льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты туристического налога. Среди них - участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие семьи.

Ранее в апреле временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов предложил взимать денежный сбор с приезжающих на Байкал самостоятельных туристов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести курортный налог в сентябре 2016 года.