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В стране и мире | Правительство одобрило законопроект о курортном сборе в 100 рублей

29.04.2017|11:38
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Российское правительство поддержало законопроект о курортном сборе. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает пресс-служба министерства по делам Северного Кавказа (Минкавказа).

Документ предусматривает введение в качестве эксперимента налога за пользование туристической инфраструктурой в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Срок действия проекта - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Максимальная сумма сбора составляет 100 рублей в день. При этом конкретный размер налога регионы будут устанавливать сами. Собранные средства пойдут на благоустройство курортных зон и ремонт объектов туристической инфраструктуры.

По итогам эксперимента будет принято решение либо о введении сбора на постоянной основе по всей России, либо же об отказе от таких мер.

Законопроект также определил льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты туристического налога. Среди них - участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие семьи.

Ранее в апреле временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов предложил взимать денежный сбор с приезжающих на Байкал самостоятельных туристов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести курортный налог в сентябре 2016 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.04.2017 12:17|

Во пусть и ездят туда сами... деятели!

Гость|29.04.2017 12:23|

Гость писал(a):

Во пусть и ездят туда сами... деятели!
Нищиброд что ль?

Гость|29.04.2017 12:32|

Они и так нас там сильно обжигают,лучше бы с местных налог драли,они и так жируют

Гость|29.04.2017 12:48|

Когда Путин, Медведев, Ткачев, Мединский, Песков и другие журналисты правительственного пула будут в Сочи с них тоже будут брать налог (100 р)?

Гость|29.04.2017 12:57|

Так это практически крепостное право, простому крестьянину никуда уже поехать не удасться. Только князьям и боярам... Скоро и в соседний район на шемышейку не съездишь.

Широка страна моя родная, много в ней лесов полей и рек... где так вольно дышит чилавек....

Имя: Гость
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