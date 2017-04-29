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В стране и мире | Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО

29.04.2017|11:35
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Депутаты черногорского парламента проголосовали за вступление страны в НАТО. Об этом сообщает в пятницу, 28 апреля, радио и телевидение Черногории (RTCG).

За документ под названием законопроект о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции проголосовали 46 депутатов из 81. При этом в зале находились всего 46 депутатов, и отсутствовали представители оппозиции.

Выездное заседание проходило в здании парламента города Цетине. Представители оппозиции проводили около него акцию протеста, пишет ТАСС. В митинге приняло участие до тысячи человек, демонстранты сожгли флаг НАТО.

11 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал акт о присоединении Черногории к НАТО.

19 мая 2016-го страны альянса подписали протокол о вступлении Черногории, таким образом предоставив ей статус наблюдателя на заседаниях. Она сможет стать полноправным членом НАТО, когда документ будет ратифицирован всеми 28 странами-участницами организации. В Подгорице надеются, что это может произойти на саммите организации в мае 2017 года, пишет Reuters.

Вступающие в НАТО страны подписывают также протокол Североатлантического договора о присоединении к нему Греции и Турции, поскольку он вносит изменения в шестую статью договора.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.04.2017 12:21|

А клялись , я твоя навеки...

Гость|29.04.2017 12:34|

НАТО возьмите нас к себе,избавьте нас от еврейской аккупации

Гость|29.04.2017 12:44|

Монтенегро - это родина Джеймса Бонда из Казино Рояль. Мериканцы давно уже взяли под себя.

Имя: Гость
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