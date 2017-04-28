28.04.2017 | 14:15

В Шанхайской башне, являющейся самым высоким зданием Китая, официально открыли смотровую площадку. Об этом пишет газета «Жэньминь жибао».

Конструкция под названием «Вершина Шанхая» площадью около одной тысячи квадратных метров находится на 118-м этаже, на высоте 546 метров. Ее окружает стеклянная стена от пола до потолка с углом обзора в 360 градусов.

На площадку посетителей доставляют скоростные лифты, которые преодолевают высоту в 546 метров за 55 секунд.

Шанхайская башня была построена в 2015 году. Ее высота составляет 632 метра. По этому параметру здание занимает третье место в мире.

Самой высокой смотровой площадкой на Земле считается сооружение на небоскребе «Бурдж-Халифа» в Дубае (555 метров).

В начале апреля сообщалось о том, что в городе Чунцин в центральной части КНР открыли прогулочную дорожку со стеклянным полом на высоте 200 метров.