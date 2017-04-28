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В стране и мире | Роспотребнадзор выступил против продажи алкоголя в интернете

28.04.2017|12:35
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Роспотребнадзор выступает против того, чтобы разрешить продажи алкоголя в интернете, заявила ТАСС глава ведомства Анна Попова.

«Я категорически против», — сказала она. Попова обратила внимание, что в сети «невозможно что-либо в полной мере контролировать и регулировать». Кроме того, по ее словам, даже при блокировании тех или иных сайтов немедленно создаются несколько их «зеркал» (точных копий с другим адресом).

По мнению главы Роспотребнадзора, легализация торговли алкогольной продукцией в интернете приведет к росту алкоголизации населения. «Мы только-только с 2009 года, включив все государственные механизмы, достигли перелома тренда к росту алкоголизации, и этот шаг ухудшит ситуацию», — добавила она.

В начале апреля вице-премьер Аркадий Дворкович выразил уверенность, что в России будет разрешена продажа алкоголя через интернет. «Пока идут дискуссии, но тем не менее я думаю, что все равно в будущем будет интернет-торговля алкогольными напитками», — заявил он. По его словам, для того, чтобы протестировать, как будет работать эта система, скорее всего, выберут вино.

В декабре 2016 года сообщалось, что российские ретейлеры совместно с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины. Отмечалось также, что за легализацию онлайн-продаж высказался замглавы Минэкономики Олег Фомичев, который надеется на подготовку подобного законопроекта в 2017 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.04.2017 12:45|

спирт-яд для нервной системы

спирт содержиться в водяре

водяру продают в торговых центрах, магазинах за деньги

никотин -яд для легких

никотин содержиться в сигаретном дыме

сигареты продают в торговых центрах, магазинах за деньги

даже лекарства в аптеках продают по рецептам

Гость|28.04.2017 12:50|

2017 год

2017 год

в 18 веке по улицам городов ездили электротакси, электромобили, электроавтобусы, электрогрузовики

продавали электромобилей порядка 1000 в год тока

Имя: Гость
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