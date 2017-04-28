28.04.2017 | 14:29

Программу материнского капитала однозначно необходимо продлить после 2018 года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Матвиенко, уже звучат предложения продлить программу до 2023 года. Отказ от такого инструмента, по ее мнению, был бы ошибкой. «Замена его регулярными выплатами означало бы не что иное, как "размазывание" средств. Стимулирующий эффект от такой меры — эффект финансовый, социальный, психологический, моральный — был бы гораздо более слабым», — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что при принятии решения о продлении программы и индексации маткапитала будет учитываться складывающаяся экономическая ситуация.

В марте министерство труда и социальной защиты раскритиковало предложение заменить систему материнского капитала ежемесячными выплатами за детей. Глава ведомства Максим Топилин заявил, что такие пособия обойдутся государству дороже. Он предложил продлить программу до 2023 года.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Сейчас размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Маткапитал предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки.

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин продлил программу до 31 декабря 2018 года.