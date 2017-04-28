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В стране и мире | Девять российских туристов на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене

28.04.2017|11:57
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Группа российских туристов на снегоходах провалилась под лед в районе норвежского архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане. Об этом руководитель экспедиции Эльнар Мансуров написал в своем блоге в Instagram.

По его словам, все путешественники живы. В комментариях к посту он добавил, что двое гидов получили обморожения. Сам Мансуров потерял в результате инцидента багаж, где находился его паспорт.

Как уточняет ТАСС, ЧП произошло в четверг, 27 апреля. Генеральный консул России в городе Баренцбург на Шпицбергене Вячеслав Николаев рассказал, что несколько десятков отдыхающих на снегоходах следовали из популярного у туристов заброшенного шахтерского поселка Пирамида в административный центр архипелага Лонгйир.

По пути девять россиян провалились под лед в заливе Темпель-фьорд. Все они были найдены в ходе спасательной операции. Четверых пострадавших доставили на вертолете в больницу Лонгйира.

Двоих подобрал корабль норвежской береговой охраны. Еще троим оказали помощь неподалеку от места ЧП, их самочувствие не вызывает серьезных опасений, отметил Николаев.

Как передает норвежский телеканал TV 2, в больнице Лонгйира рассказали, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, у них сильное переохлаждение.

Источник — lenta.ru
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