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В стране и мире | 77-летний Аль Пачино завязал роман с актрисой вдвое моложе его

28.04.2017|16:15
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Американский актер Аль Пачино отпраздновал свое 77-летие в компании 38-летней возлюбленной, пишет Daily Mail. Пара находилась на отдыхе в Мексике.

Отмечается, что избранницей Аль Пачино стала актриса из Аргентины Люсия Сола. С 2011 года пара регулярно расставалась, но снова возобновила отношения.

Аль Пачино, в частности, известен по фильмам «Крестный отец» и «Лицо со шрамом». Роль Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины» принесла актеру «Оскар». Аль Пачино никогда не был женат, но у него трое детей. Известно, что в 1972-м году у артиста был роман с Дайаной Китон, в 1977-м - с Мартой Келлер.

В феврале 2016 года стало известно, что актер Армен Джигарханян, которому 3 октября 2015 года исполнилось 80 лет, женился в третий раз. Избранницей артиста стала 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская. Пара, которая встречается 15 лет, расписалась в московском Гагаринском ЗАГСе. На церемонию были приглашены только близкие друзья.

Источник — lenta.ru
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