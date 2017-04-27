27.04.2017 | 13:13

В центральном офисе российского отделения косметической компании Oriflame и в подмосковном производственно-логистическом комплексе шведского концерна проходят обыски. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил «Интерфакс».

«Следственно-оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое расследуют следственные органы ГУ МВД России по Москве», - сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранительные органы подозревают руководство «Орифлейма в России» в незаконном возврате НДС в ходе строительства крупного производственно-логистического центра компании в сельском поселении Аксено-Бутырское Ногинского района Московской области.

«По данным следствия, строительство происходило в период с 2010 по 2014 год, и по документам, которые предоставило руководство компании, осуществлялось рядом коммерческих структур. В качестве оплаты генподрядчик получил 3,8 миллиарда рублей, а часть этих средств была обналичена через фирмы-однодневки», - отметил источник.

По окончании строительства, как считает следствие, ООО «Орифлейм продактс» подало декларации на возмещение НДС еще почти на полмиллиарда рублей. Деньги из бюджета России в 2016 году, по мнению правоохранителей, были неправомерно переведены шведской компании.

Год назад, 22 апреля 2016 года, правоохранительные органы также проводили обыски в московских и подмосковных офисах шведской косметической компании. Еще раньше, в 2014 году, российское представительство Oriflame заподозрили в неуплате налогов. Итогом расследования и судебных тяжб, которые шли несколько лет, стало решение обязать компанию выплатить 21 миллион евро в пользу России.