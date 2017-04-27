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В стране и мире | Тайванец продержался в Гималаях 47 дней на соли и воде

27.04.2017|14:51
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Тайванец Лян Шэн-Юэ, пропавший в непальской части Гималаев 47 дней назад, обнаружен живым, сообщает The Guardian.

21-летний путешественник и его подруга, 19-летняя Лю Чен-Чун, пропали без вести 10 марта. Молодые люди во время похода попали в снежный буран. Спасаясь от стихии, они двигались вдоль реки по крутому склону, надеясь добраться до близлежащей деревни, пока не оказались в тупике.

Родные молодых людей забили тревогу, когда они не вышли на связь. Отец юноши прилетел в Непал и арендовал вертолет для того, чтобы разыскать пару. Безуспешные поиски молодых людей продолжались две недели.

Молодой человек был обнаружен спасателями возле деревни Типлинг в непальском районе Дхадинг на высоте 2600 метров над уровнем моря. Спутница Лян Шэн-Юэ скончалась за три дня до прибытия спасателей.

Associated Press указывает, что запаса продуктов паре хватило на несколько дней, после чего молодые люди были вынуждены питаться солью, снегом и водой. За 47 дней путешественник потерял 30 килограммов. В волосах молодого человека завелись вши, а правая нога была покрыта личинками. Несмотря на это, врачи описывают его состояние как нормальное.

Источник — lenta.ru
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