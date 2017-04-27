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В стране и мире | Разведывательный корабль «Лиман» затонул после столкновения

27.04.2017|16:42
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Разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» затонул после столкновения с торговым судном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей береговой охраны Турции.

Весь экипаж в числе 78 человек спасен, отметили в ведомстве.

Инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в 11:53 мск. В результате столкновения с судном, первоначально названном в сообщении Минобороны «Ашот-7», «Лиман» получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии. В район аварии вышли корабли Черноморского флота.

Впоследствии береговая охрана Турции уточнила, что с «Лиманом» столкнулось судно-скотовоз Youzarsif H, шедшее из румынского порта Мидия в иорданскую Акабу. Это построенное в 1977 году судно дедвейтом 2 103 тонны приписано к тоголезскому порту Ломе и действует в интересах ливанской скотопромышленной компании Hammam Livestock. Как пояснили в ведомстве, судно в результате инцидента «почти не получило существенного ущерба и продолжает движение по своему маршруту».

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске (Польша) в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысяч тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.

Источник — lenta.ru
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