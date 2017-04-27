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В стране и мире | Прожившие вместе 69 лет американские супруги умерли в один день

27.04.2017|15:03
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Супруги Ваткин из США скончались в один день после 69 лет брака, сообщает ABC News.

Проживавшие в пригороде Чикаго муж и жена умерли в больнице в субботу, 22 апреля. Сначала скончалась 89-летняя Тереза Ваткин (Teresa Vatkin), а затем, спустя 40 минут, на 92-м году жизни умер Исаак Ваткин (Isaac Vatkin).

Отмечается, что в момент смерти женщины ее супруг был рядом и держал ее за руку.

Как рассказал сын пары Лео Ваткин (Leo Vatkin), его отец и мать никогда ничего не хотели делать отдельно. Супругов похоронили рядом.

Ранее в апреле сообщалось о похожем случае в Великобритании. 93-летний ветеран Второй мировой войны Уилф Расселл и его жена, 91-летняя Вера Расселл, прожившие в браке более 70 лет, умерли с разницей в четыре минуты.

Источник — lenta.ru
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