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В стране и мире | Особняк Николая II в Турции превратят в бутик-отель

27.04.2017|15:40
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Охотничью резиденцию российского императора Николая II в Турции модернизируют и превратят в бутик-отель. Об этом в четверг, 27 апреля, пишет газета Daily Sabah.

Особняк царя находится в районе Сарыкамыш в регионе Карс на северо-востоке страны. Как заявил губернатор Карса Рахми Доган (Rahmi Doğan), реставрацией строения займется Главное управление памятников и музеев Турции.

Царский особняк планируется превратить в отель, рассчитанный на 50 спальных мест. Он будет находиться в ведении администрации Карса.

Мэр города Саракамыш Зекерия Кая (Zekeriya Kaya) заявил, что данный проект станет значительным вкладом в развитие туризма в Карсе. По его словам, на это надеются многие местные жители.

Дача Николая II в Карсе была построена в 1896 году, после захвата региона российской армией в ходе русско-турецкой войны. Информации о том, бывал ли там император, нет.

Источник — lenta.ru
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