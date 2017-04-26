26.04.2017 | 12:38

В отношении 33-летнего жителя Вязьмы (его имя не называется) возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом говорится в сообщении Следственного управления СКР по Смоленской области.

Инцидент произошел 15 апреля. Во время распития спиртных напитков в квартире мужчина решил показать супруге трюк «выдувания огня изо рта».

«Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь. В результате огонь попал на сидящую рядом супругу, которая получила сильные ожоги, занимающие практически 90 процентов площади тела», - говорится в сообщении СУ СКР.

От полученных телесных повреждений через три дня женщина скончалась в больнице.

Если вина мужчины будет доказана, то максимальное наказание, которое ему грозит, - два года лишения свободы.