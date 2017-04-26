26.04.2017 | 12:40

В Кремле проанализируют результаты социологического опроса о работе главы российского правительства Дмитрия Медведева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 26 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наверное, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, ну, с известными допусками, скажем так», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля вместе с тем подчеркнул, что кабмин «несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением экономикой». «Конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место», - сказал он.

Ранее в среду РБК опубликовало результаты опроса, проведенного «Левада-центром» 7-10 апреля. «Определенно за» отставку премьер-министра высказались 18 процентов из 1,6 тысячи респондентов, «скорее за» - 27 процентов.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал расследование о благотворительных и некоммерческих фондах, якобы связанных с Дмитрием Медведевым. В материалах, в частности, утверждается, что сокурсник премьера Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получили в качестве пожертвования от бизнесмена Алишера Усманова земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей. И Усманов, и Елисеев опровергли обвинения. Медведев назвал материалы ФБК «лживыми продуктами политических проходимцев».