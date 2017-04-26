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В стране и мире | Кремль пообещал изучить мнение россиян о Медведеве

26.04.2017|12:40
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В Кремле проанализируют результаты социологического опроса о работе главы российского правительства Дмитрия Медведева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 26 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наверное, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, ну, с известными допусками, скажем так», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля вместе с тем подчеркнул, что кабмин «несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением экономикой». «Конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место», - сказал он.

Ранее в среду РБК опубликовало результаты опроса, проведенного «Левада-центром» 7-10 апреля. «Определенно за» отставку премьер-министра высказались 18 процентов из 1,6 тысячи респондентов, «скорее за» - 27 процентов.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал расследование о благотворительных и некоммерческих фондах, якобы связанных с Дмитрием Медведевым. В материалах, в частности, утверждается, что сокурсник премьера Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получили в качестве пожертвования от бизнесмена Алишера Усманова земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей. И Усманов, и Елисеев опровергли обвинения. Медведев назвал материалы ФБК «лживыми продуктами политических проходимцев».

Источник — lenta.ru
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Гость|26.04.2017 12:49|

Лицемеры кремлевские.

Гость|26.04.2017 12:54|

Сами о себе мнение пишут,как и всегда..фальшь.

Гость|26.04.2017 13:07|

На голосовании Дума инициативу коммунистов о проверке премьер-министра отклонила: "за" проголосовала только фракция КПРФ, против - два единоросса, остальные 405 депутатов не голосовали вовсе.

Их что, приспичило во время голосования или в буфет ушли?

Показательная позиция ни "за" ни "против" ни "воздержался".

Гость|26.04.2017 13:10|

Мендведьев обречён на увольнение и судебный процесс . Совсем скоро суровая и справедливая кара народного суда постигнет жулика . Сколько вор не ворует - тюрьмы не минует ! По всей стране пройдут чистки , десятки тысяч голов полетят ибо ворья на местах немерено . Никому не удастся уйти от ответственности .

Гость|26.04.2017 13:22|

Путин ничем не уступает Николаю Второму

Гость|26.04.2017 13:22|

Ивана Грозного надо , знатный был рубщик ...

Гость|26.04.2017 13:32|

Медведьев в себя приходит потихоньку после „ компота„ , думает пронесло , ан нет , память у людей лошадиная, все ходы его записаны чёрным по белому,уже не сотрешь.

Гость|26.04.2017 13:49|

с 11% кому он нужен ,всё – своё отработал анатолич . сейчас оставили пока, так для приличия , портфель свой может на гвоздь повесить ... фенита ля комедия.

Гость|26.04.2017 13:54|

Гость писал(a):

Путин ничем не уступает Николаю Второму
надеюсь и закончит так же...

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