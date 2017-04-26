26.04.2017 | 15:51

Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил блокировать сайты с материалами экстремистского характера, не дожидаясь судебного решения. Об этом он сообщил в среду, 26 апреля, во время доклада в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

«Доступ к интернет-материалам, возбуждающим национальную рознь, оправдывающим терроризм, блокируется лишь после поступления в Роскомнадзор вступившего в силу решения суда о признании информации экстремистской, на что требуется шесть месяцев и более», - сказал Чайка.

Он напомнил, что по требованию Генпрокуратуры в 2016 году заблокировано более тысячи интернет-ресурсов, распространявших идеи радикального ислама и призывы к терроризму.

В феврале прокуратура Чечни обратилась в следственные подразделения с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении известного YouTube-блогера и комика Ильи Давыдова (Мэддисона) за его ролик о Коране. Согласно психолингвистическому исследованию, в видеоматериале «Шутка про Коран» имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии ислам и христианство.