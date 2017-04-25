25.04.2017 | 12:53

Российские туристы в ходе глобального опроса назвали несколько критериев идеального отпуска. Об этом эксперты туристического сервиса momondo рассказали корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

Специалисты компании опросили более 23 тысяч человек из разных стран мира. В исследовании, в частности, участвовала почти тысяча россиян, 64 процента из них полагают, что возлюбленный или супруг — лучший попутчик для путешествий.

Кроме того, 44 процента российских респондентов во время отдыха выбирают отели, остальные — иные средства размещения. Продолжительность идеального отпуска для большинства опрошенных составляет примерно семь дней.

Во время путешествия 47 процентов респондентов экономят на шопинге. Меньше всего опрошенных из России согласны урезать расходы на экскурсии, а также на питание — по 9 процентов для каждого из вариантов. Кроме того, в ходе исследования российские участники назвали Бангкок наиболее популярным городом для путешествий.

Что касается респондентов со всего мира, то они в ряде случаев солидарны с россиянами. Так, 66 процентов опрошенных любят путешествовать с партнерами, а 57 процентов предпочитают отели другим средствам размещения на отдыхе. В случае с шопингом ситуация иная — только 35 процентов путешественников готовы экономить на нем.

В декабре 2016 года сообщалось, что главными составляющими удачного отпуска туристы считают вкусную местную кухню и хорошую погоду.