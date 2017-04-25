25.04.2017 | 16:27

В новосибирском аэропорту Толмачево задержан мужчина, который пытался нелегально провезти в багаже из Вьетнама два десятках живых птиц. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщается на сайте Сибирского таможенного управления.

39-летний пассажир прошел по зеленому коридору, а в процессе таможенного контроля сотрудники аэропорта обнаружили в его ручной клади картонные коробки с отверстиями для воздуха. Внутри находились привезенные птицы. Разрешения на их перевозку у мужчины не оказалось. Одна из птиц в результате перевозки погибла.

«Со слов пассажира, он знал, что на ввоз живых животных нужно разрешение компетентных служб, но получить такое разрешение ему не удалось ввиду хлопотности сбора справок и сертификатов», — уточняется на странице пресс-службы таможенного управления. Известно, что он вез птиц в Алтайский край «для пополнения своей коллекции».

По данным таможни, мужчина был уверен, что перевоз пернатых пройдет без проблем, потому что они не относятся к исчезающим видам. Сообщается, что пассажир работает в фирме по разведению птиц.

Ему вменяется статья 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию»). Пернатые находятся в пункте передержки аэропорта. Эксперты пока не выяснили, к какому виду они относятся.