25.04.2017 | 16:03

Ученые из Великобритании и Испании выяснили, что гусеницы большой восковой моли (Galleria Mellonella) способны разрушать пластик. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Эта особенность насекомых была замечена случайно. Федерика Бертоккини (Federica Bertocchini), один из авторов исследования, обнаружила, что в пластиковых пакетах, куда поместили гусениц, менее чем за час возникли отверстия. Позднее вместе с коллегами она провела эксперимент, в ходе которого 100 насекомых были закрыты в полиэтиленовом пакете. Спустя 40 минут в нем начали появляться дыры, а через 12 часов личинки съели 92 миллиграмма пластика.

По словам ученых, скорость, с которой гусеницы пожирают полиэтилен, превышает скорость подобных им бактерий, которые поглощают 0,13 миллиграмма синтетического материала в день.

Исследователи измельчили личинок и покрыли пластик полученной массой. Пакеты начали разлагаться схожим образом, что указывает на то, что в кишечнике насекомых находятся отвечающие за деградацию полиэтилена вещества. Ученые планируют идентифицировать эти соединения и начать их массовое производство для борьбы с пластиковыми отходами.