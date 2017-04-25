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В стране и мире | Грузовой поезд сбил двух подростков на мопеде в Иркутской области

25.04.2017|10:48
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В Иркутской области двое подростков на мопеде попали под грузовой поезд и погибли. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел 24 апреля около 20:22 мск на регулируемом пешеходном переходе участка Мальта — Усолье. Отмечается, что световая сигнализация в момент ЧП была исправна. По данным РИА Новости, машинист слишком поздно заметил остановившийся на железнодорожных путях мопед, и, несмотря на экстренное торможение, не смог избежать наезда.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Авария не повлияла на график движения пассажирских поездов.

В феврале в Иркутской области грузовой поезд столкнулся с автокраном МАЗ, которым управлял пьяный водитель. Автокран выехал на закрытый железнодорожный переезд по встречной полосе, попытался пересечь пути, однако врезался в поднятые ограждения и застрял. Находившийся за рулем мужчина успел выбежать перед тем, как автокран был сбит поездом. Он отделался ушибами.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.04.2017 11:45|

Зато теперь им урок на всю жизнь!

Гость|25.04.2017 11:45|

Да не та это Мальта не та.. тут только задавить могут

Имя: Гость
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