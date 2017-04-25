25.04.2017 | 10:42

Генконсульство России в Сан-Франциско подтвердило смерть россиянки Анны Репкиной в американском штате Орегон. Об этом во вторник, 25 апреля, РИА Новости сообщил представитель дипмиссии.

По словам дипломата, вероятной причиной произошедшего могла стать бытовая ссора.

«Мы уведомили родственников погибшей, находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами (...) Подозреваемый задержан», — рассказал собеседник агентства.

24 апреля Associated Press со ссылкой на старшего заместителя окружного прокурора Эми Матуско сообщило, что в округе Бентон было обнаружено тело убитой женщины. По данным агентства, ею оказалась 27-летняя россиянка Анна Репкина.

Местные власти полагают, что гражданка России прилетела в Лос-Анджелес (штат Калифорния) 1 марта, затем жила в городе Корваллис.

Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок. По подозрению в убийстве был задержан местный житель Уильям Харгроув. Предположительно, женщина состояла с ним в отношениях.