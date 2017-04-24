24.04.2017 | 16:56

Зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко считает, что в столице нужно ввести налог на бездетность для обеспеченных людей. Об этом депутат, советский актер и режиссер сказал на заседании думской комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, сообщает агентство «Москва».

«У нас достаточно большое количество очень имущих людей в Москве. Почему не обложить их налогом на бездетность. (...) Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей», — отметил Губенко (у него самого детей нет).

Со своей стороны, председатель профильной комиссии Михаил Антонцев заявил, что нужна пропаганда многодетности. «Я думаю, что дело не в законе о бездетности, а в духовности и культуре. Даже если нет такого закона, чтобы вы нашли возможность не приказом сделать, а именно созданием климата», — сказал он.

Антонцев напомнил, что данный налог взимался во времена Советского Союза. «Он нес функцию, наполняющую бюджет государства, но очень хорошо помню, что с 18 лет мужчины обязаны были платить этот процент за бездетность и это, мягко говоря, вызывало недоумение», — подчеркнул депутат. По его словам, «самые ушлые молодые люди, не стесняясь, приносили справки, что они импотенты, и это создавало в обществе дележ на порядочных, которые заводят детей, и на приспособленцев, которые любыми способами уходили от этого».

Законодатель указал, что Россия не такая бедная страна, и помогать людям, у которых много детей, необязательно за счет изъятия части дохода у всех остальных.

Налог на бездетность существовал в СССР в виде «налога на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с 1941 года и до распада Союза. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять шесть процентов от зарплаты государству. Однако были и исключения, например от уплаты освобождались те, кто не мог завести ребенка по состоянию здоровья.