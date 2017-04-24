24.04.2017 | 16:50

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится не раньше середины 2018 года. Такой прогноз сделал глава Ассоциации туристических инвесторов Южного Синая Хишам Али (Hisham Ali), пишет газета Daily News Egypt.

По его словам, египетское правительство делает многое для усиления мер безопасности в аэропортах республики, но Москва постоянно выдвигает новые требования в данном плане. «Туризм уже больше не ограничивается индустрией путешествий, он превратился в политизированную сферу. Это стало ясно в последнее время», — подчеркнул Али.

Эксперт напомнил, что многие российские чиновники, посещавшие Каир, говорили о скором возобновлении полетов. Однако этого до сих пор не произошло, констатировал он.

Глава ассоциации также рассказал, что до приостановки авиасообщения с Египтом в 2015 году доля россиян в общем турпотоке в Арабскую Республику превышала треть. Он добавил, что в последнее время на курортах Шарм-эль-Шейха выросло число туристов из Германии, а также из Восточной Европы, в частности с Украины.

В феврале министр транспорта России Максим Соколов заявил, что регулярные рейсы в Египет вряд ли получится открыть в скором будущем. Чиновник пояснил, что у правительства остается ряд серьезных замечаний к системам безопасности в аэропортах страны.

Осенью 2015 года лайнер, на борту которого находились 224 человек (в основном россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта. В связи с этим Москва приостановила авиарейсы между странами и потребовала усилить меры безопасности в воздушных гаванях Египта. В 2016 году российские эксперты несколько раз посещали это государство с целью инспекции аэропортов.