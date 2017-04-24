24.04.2017 | 16:16

Один школьник погиб и восемь получили ранения в результате взрыва гранаты в дагестанском селе Агвали Цумадинского района. Об этом сообщается издание «Черновик» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, граната взорвалась в компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, в результате погиб один школьник, еще восемь получили ранения. Двое школьников находятся в тяжелом состоянии», — сообщил собеседник издания.

В СКР подтвердили «Ленте.ру» информацию о ЧП, на месте работает следственно-оперативная группа.