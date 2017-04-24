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В стране и мире | От взрыва гранаты в Дагестане погиб школьник и ранены еще восемь

24.04.2017|16:16
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Один школьник погиб и восемь получили ранения в результате взрыва гранаты в дагестанском селе Агвали Цумадинского района. Об этом сообщается издание «Черновик» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, граната взорвалась в компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, в результате погиб один школьник, еще восемь получили ранения. Двое школьников находятся в тяжелом состоянии», — сообщил собеседник издания.

В СКР подтвердили «Ленте.ру» информацию о ЧП, на месте работает следственно-оперативная группа.

Источник — lenta.ru
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