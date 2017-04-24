24.04.2017 | 14:18

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже уровня 55,8 рубля, обновив минимум с июля 2015 года. В 12:30 мск американская валюта стоила 55,78 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро при этом составил 60,63 рубля. Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Эталонный сорт Brent стоил 52,4 доллара за баррель — на 0,8 процента больше, чем при закрытии предыдущей сессии.

Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на 25 апреля, составляют 56,08 и 60,85 рубля соответственно.

Согласно прогнозу «Ренессанс Капитала», во втором квартале курс доллара составит примерно 62 рубля при сохранении текущих цен на нефть. Курс американской валюты вырастет из-за сокращения профицита текущего счета России, а также из-за возможного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, считают в инвестиционном банке.

21 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля.